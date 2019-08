In Chicago wurde der US-Organist Nathan J. Laube geboren. Er hat bereits auf vier Kontinenten Konzerte gegeben. An der Eastman School of Music in Rochester in New York ist er Assistent Professor. In ähnlicher Funktion arbeitet er am Royal Birmingham Conservatoire. Im Dom St. Marien spielt er Werke von Bach, Ligeti und Liszt.

Nathan J. Laube Sa 10.8., 20.00, St. Marien (U Lohmühlenstr.), Am Mariendom 7, Karten 10,-/erm. 7,_