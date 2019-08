Maxim Richarz aka Maxim bei einem Konzert im Astra in Berlin

Konzert-Tipp Schöne Melancholie: Maxim im Zelt am Nobistor

Bevor sich Sänger Maxim in Pop-Gefilde vorwagte, sang er deutschen Reggae. Besonderes Talent beweist der Wahlkölner im Texten. Für das Lied „Meine Soldaten“ erhielt er eine Goldene Schallplatte. Melancholisch, pointiert, eindringlich – im „Sommer in Altona“-Zelt präsentiert er seine Kompositionen am Sonnabend als Akustik-Set.

Maxim Sa 10.8., 20.00, „Sommer in Altona“ (S Reeperbahn), Nobistor 42, Karten zu 23,80 im Vorverkauf; www.maximmusic.net