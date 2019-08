Groß und Klein feiern am Barmbeker Bahnhof

Gegenüber vom Barmbeker Bahnhof herrscht fast immer reges Treiben. Man sieht und hört bloß meist nicht, was im 2015 aufwendig renovierten und erweiterten Stadtteilkulturzentrums Zinnschmelze und im Museum der Arbeit passiert. Deshalb feiern die beiden Institutionen und ihre Nachbarn seit einem Jahrzehnt im Sommer rund um den riesigen Elbtunnel-Bohrer Trude ihr Hoffest, an diesem Sonnabend erneut unter dem Motto „Barmbek schwingt“.

Von 14 bis ca. 22 Uhr gibt es auf dem Bert-­Kaempfert-Platz ein vielfältiges kostenloses Angebot aus Mitmach-Aktionen und Kultur. Die Zinnschmelze präsentiert Kurse wie Cajon oder Modern Dance und Ballett, ein Mitsing-Konzert, Tango und um 18 Uhr die „Swingschmelze“ – Lindy Hop zum Mittanzen. Zuvor können Kinder im und am Museum Handpuppen in der Figurenwerkstatt bauen, Künstlerin Hanna Habermann und ihre Fee Felice erleben, Einblicke ins Setzen und Drucken erhalten, einen Muli-Zug und einen Menck-Bagger bewegen oder mit Eltern und Großeltern auf dem Hof Oldtimer sehen.

Höhepunkt des Hoffestes soll das Konzert (19 Uhr) von SoulReport werden: Die Band, schon im Logo erprobt, interpretiert Soul- und Funk-Klassiker der 60er bis 80er, ergänzt um neue Soul-Hits mit Rock und Jazz. Die neun Musiker kommen aus fünf Nationen.

Draußen und mit der Nachbarschaft feiern, das liegt auch in der Tradition des Hip-Hop. Das Netzwerk Musik von den Elbinseln lädt unter dem Motto „Komm raus, mach mit!“ am Sonntag (10 bis ca. 18 Uhr) zur Block Party. Im Wilhelmsburger Inselpark neben der S-Bahn-Station gibt es bei der Block-Party Live-Rap, DJ-Sets und Graffiti-Aktionen von 35 Künstlern, die ein gemeinsames Konzept an einer großen Wand kreieren wollen. Bei der Kids Corner im Skatepark können aber auch Jüngere schon am Vormittag selbst mitmachen (Anmeldung vor Ort). Der Eintritt ist auch hier frei.