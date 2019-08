"Und wer nimmt den Hund?": Szenen einer Ehe

Liebesgeschichten beginnen meist zu zweit und enden nicht selten zu dritt. Jetzt sitzen da Martina Gedeck und Ulrich Tukur, zwei Schwergewichte des deutschen Films. Und fahren schwere Geschütze auf. Doris Lehnert (Gedeck) fährt gleich anfangs den Wagen von Georg Lehnert (Tukur) ans Garagentor. Und das wieder und wieder mit voller Absicht. Der hat sich in eine jüngere Kollegin verliebt, Zoologin. Und er ist Zoologe und hat sie genau da kennengelernt, wo er einst Doris das erste Mal sah: vor einem Aquarium. Einem, in dem Quallen hausen, die, wie der Zoologe sofort doziert, sich selber verdauen können. Was für eine Metapher für diese Ehe, die sich nach einem Vierteljahrhundert, kaum sind die Kinder ausgezogen, irgendwie auch selbst verschluckt.

Gedeck und Tukur haben erst einen gemeinsamen Film gedreht. Das war vor drei Jahren „Gleißendes Glück“, in dem Tukur einen glückspredigenden Professor spielte, der sexsüchtig war, und Gedeck eine Frau, die einer gewalttätigen Ehe entfliehen wollte. Am Ende dieses abgründigen, aufwühlenden Dramas fanden sich die beiden zu einem vagen Happy End. Rainer Kaufmanns „Und wer nimmt den Hund?“ ist nun ihr zweiter gemeinsamer Film. Und irgendwie sieht er sich wie eine einzige Spiegelung, eine Gegenthese an. Kein Anfang diesmal, sondern das Ende einer Liebe. Kein Drama, sondern eine Komödie. In der diesmal die Frau die abgründigere Person ist. Und der Mann der Ehe entfliehen will.

Brav sitzen die beiden vor der Therapeutin (Angelika Thomas) und erzählen ihr die Geschichte ihrer Ehe, die sich dem Zuschauer dann in Rückblenden darstellt. Nur selten wird dieses Muster durchbrochen, wenn die beiden auch mal direkt in die Kamera sprechen, als ob sie sich an den Zuschauer selbst wenden würden.

Das hat hübsche Momente, wenn die beiden sich ständig in die Haare kriegen. Martina Gedeck und Ulrich Tukur haben ganz offensichtlich eine gute Chemie miteinander, auch wenn sie ein Paar spielen sollen, bei dem die Chemie nicht mehr stimmt. Den Stars ist ihre Spielfreude förmlich anzusehen.

„Und wer nimmt den Hund?" D 2019, 93 Min., o. A., R: Rainer Kaufmann, D: Martina Gedeck, Ulrich Tukur, Lucie Heinze, Peter Jordan