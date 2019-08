Tristan Göbel und Anand Batbileg in „Tschick“.

Film-Tipp „Tschick“: Junges Roadmovie im Freiluftkino am Rathaus

2016 verfilmte der Hamburger Regisseur Fatih Akin Wolfgang Herrndorfs Jugendroman „Tschick“. Heute ist die Geschichte zweier jugendlicher Außenseiter aus Berlin (Tristan Göbel, Anand Batbileg, Foto), die in den Sommerferien in einem gestohlenen Lada in Richtung Walachei fahren, beim Freiluftkino (bis 11.8.) zu erleben.

„Tschick“ Di 6.8., 21.30, Freiluftkino (U/S Jungfernstieg, U Rathaus), Rathausmarkt, Eintritt frei; www.freiluftkino-hamburg.de