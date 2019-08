Lewis Capaldi aus Glasgow tritt am Dienstag in Hamburg auf.

Mit „Someone You Love“ gelang Lewis Capaldi 2018 der große Durchbruch – ein Hit, der ihn auf Platz eins der britischen Charts katapultierte. Doch der 22-jährige Schotte ist trotz Höhenflugs bodenständig geblieben. Und selbstironisch: „If you like fat guys singing sad songs, you’re in for a treat“ – am 6. August im Stadtpark.

Lewis Capaldi Di 6.8., 19.00, Stadtparkbühne (S Alte Wöhr), Saarlandstraße 71, Karten zu 38,30 im Vorverkauf; www.lewiscapaldi.com