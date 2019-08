Im Hamburg Dungeon geht’s um die Wurst

Überall trieft es vor Blut und Schweiß, in jeder Ecke stehen Tonnen mit verwesten Hunden, Katzen, Ratten und anderen undefinierbaren Tierkadavern. Im flackernden Licht der Fleischfabrik erkennt man ein vermodertes Schild: „Starck & Co. – Die beste Sülze­ in Hamburg“. Vor genau 100 Jahren kam es hier zum schlimmsten Gammel- fleischskandal­ der Hamburger Geschichte: Nachdem ein mit Tierkadavern gefülltes Fass vor der Fleisch­manufaktur zerbrochen und der ekelerregende Inhalt zum Vorschein gekommen war, brachen die sogenannten „Sülze­unruhen“ aus. Die hungernden und kriegsmüden Hamburger revoltierten gewaltsam gegen den Betrug. Nun zeigt das Hamburg Dungeon in der temporären Jubiläumsshow „Kadaver-Revolte 1919“, wie es damals in der sogenannten „Fleischfabrik des Grauens“ zuging.

Der Sülzehersteller Starck ist gereizt. Seit sich die Nachricht vom zerbrochenen Kadaverfass wie ein Lauffeuer verbreitet hat und die Demons­trationen vor der Fleischfabrik immer lauter werden, erscheinen seine Arbeiter nicht mehr zum Dienst. Deshalb müssen jetzt die Dungeon­-Besucher an den Fleischwolf. Starck weiht sie mit rauem Ton und hämischem Kichern in die Geheimnisse der Sülzeherstellung ein: „Die Ratten sorgen für die nötige Würze. Und umsonst sind sie auch, die segeln ja mit dem Schiff nach Hamburg.“ Die besagten Ratten kommen hier übrigens vom Präparator – haben also wirklich mal gelebt. Solange die Tierkadaver bis zur Unkenntlichkeit verarbeitet werden, hat Starck keine Skrupel, sie als „die beste Sülze Hamburgs“ zu verkaufen. Doch nun wird es langsam eng für den Betrüger, die randalierende Menge rüttelt bereits an den Toren seiner Fa­brik. „Jetzt geht’s hier um die Wurst“, ruft Starck den angeheuerten Dungeon-Besuchern zu und schwingt bedrohlich sein Fleischermesser.

Die Inszenierung „Kadaver-Revolte 1919“, „für die man definitiv starke Nerven braucht“, wie General Manager Andreas Köller betont, ist nur eine von (natürlich) 13 interaktiven Showbereichen, die 600 Jahre Hamburger Geschichte erlebbar machen. Touristen und Hanseaten können hier noch etwas dazulernen – sogar über die Sülzeherstellung.

Die saisonale Show „Kadaver-Revolte 1919“ läuft noch bis Anfang November im Hamburg Dungeon.

„Kadaver-Revolte 1919“ täglich, 10.00 bis 17.00, Hamburg Dungeon (U Baumwall), Kehrwieder 2, Eintritt ab 12,50; www.thedungeons.com/hamburg