Hamburg feiert 50 Jahre Woodstock

Hamburg. Woodstock! Der Name der Stadt im US-Bundesstaat New York ist bis heute weltweit bekannt, obwohl das legendäre Musikfestival Mitte August 1969 in der mehr als 70 Kilometer entfernt liegenden Kleinstadt Bethel stattfand. In der zu Ende gehenden Woche nun kam die Nachricht, dass „Woodstock 50“, ein Revival organisiert von Festival-Mitgründer Michael Lang, ausfällt – auch weil es in Maryland stattfinden sollte und Musiker wie Jay-Z, Dead & Company und John Fogerty ihre Auftritte abgesagt hatten.

Doch es gibt ja Hamburg und das Landhaus Walter mit dem unverwüstlichen Michael Dreysse, besser bekannt als Kuno. Der frühere Rundfunkmann (Radio Hamburg, OK Radio) und seit 1995 als Hamburg-1-Moderator („Kuno’s“) tätige Musikenthusiast ist mit seinen inzwischen 74 Jahren einer der ältesten DJs Hamburg. Und weil Dreysse im Downtown Bluesclub des Landhauses Walter ohnehin am ersten Sonnabend im Monat zu „Kunos Oldie Club“ mit Klassikern der 60er, 70er und 80er lädt, wird Hamburgs große Woodstock-Sause dank Kuno eben bereits am 3. August gefeiert.

Es gibt auch Bildmaterial vom legendären Festival

Bei der Open-Air-Party zu 50 Jahren Woodstock wird der Kult-DJ im Biergarten des Landhauses Walter nicht nur alte Scheiben herauskramen. „Purple Haze“ und „All Along The Watchtower“ von Jimi Hendrix dürfen natürlich ebenso wenig fehlen wie die Hits von Santana, Joe Cocker, The Who, Canned Heat, Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane, Ten Years After, Crosby, Stills, Nash & Young und vielen mehr. Das Beste (inklusive Live-Versionen) ist Kuno gerade gut genug.

Doch es gibt zwei zusätzliche Attraktionen bei diesem Hamburger Woodstock-Revival: zum einen Bildmaterial des legendären Festivals, zum anderen Kopfhörer für die Silent-Party für die späten Stunden – damit Songs und Balladen von Janis Joplin und Joan Baez noch mal so richtig schön (nach-)wirken. Schließlich prägten die drei Tage von Woodstock im August vor 50 Jahren mit ihrer Musik und ihrem Lebensgefühl eine Generation. Obwohl die Flower-Power-Phase mit „Love, Peace & Happiness“ nicht ewig währen konnte.

Auch für Dreysse hatte das Jahr 1969 übrigens eine besondere Bedeutung: Mit Sänger Achim Reichel und Produzent Frank Dostal musste Kuno Silvester ‘69 als Geschäftsführer das Aus des legendären Star-Clubs auf St. Pauli verkünden. Schon ein Jahr später eröffnete Kuno die Disco Madhouse in der Neustadt.

50 Jahre Woodstock/Open-Air-Party Sa 3.8., 20.00, Landhaus Walter (U Borgweg), Otto-Wels-Str. 2, Eintritt 8,- (Ak.)