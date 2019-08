Hamburg. Das Knust, einst an der Brandstwiete und seit 2003 am Neuen Kamp beheimatet, ist eine Hamburger Institution. Seinen 43. Geburtstag feiert der Club von Freitag bis Sonntag. Los geht’s heute (17 Uhr) mit einem DJ-Set von Too Slow To Disco auf dem Lattenplatz (Foto) und Thai-Funk von The KBCS im Saal (21 Uhr, Eintritt frei).

Knust Geburtstag 27+16 Fr 2.8. bis So 4.8., Knust (U Feldstraße), Neuer Kamp 30, www.knusthamburg.de