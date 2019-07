Sie überwindet Grenzen, bringt einander näher: Die gemeinschaftsstiftende Energie der Kunst präsentieren vier Kreative aus den Niederlanden und sechs Hamburgerinnen in einem Galerien-Austausch. In Hamburg zeigt Gedok von heute an bis zum 3. August die Arbeiten aus dem Nachbarland.

„To Gather/Grenzverbreitend“ Eröffnung Mi 31.7., 19.00, Gedok (Bus 6), Lange Reihe 75/Koppel 66, Eintritt frei; www.gedok-hamburg.de