Hamburg. Auch auf seinem vierten Album bleibt der in Hamburg lebende Sänger und Songschreiber Enno Bunger seinem Ansatz treu, traurige Erlebnisse in wunderschöne Melodien zu gießen. Auf „Was berührt, das bleibt“ wagt er sich jedoch in elektronischere Gefilde und probiert sich im Rappen – heute Abend zu hören auf dem Lattenplatz.

Enno Bunger Di 30.7., 18.00, Lattenplatz (U Feldstraße), Neuer Kamp 30, Eintritt gegen Spende