Schade, dass die Burg Henneberg in Poppenbüttel zu klein ist. Denn eigentlich spielen die Mittelalter-Rocker von In Extremo auf ihrer „Carpe Noctem“-Tour in Schlössern und Burgen. Stattdessen erinnert das Ambiente am 27. Juli im Stadtpark ein wenig an die Anfänge der Berliner in den 90ern, als sie unter Zeltplanen auf Mittelaltermärkten auftraten.

In Extremo, Fiddler’s Green Sa 27.7., 19.00, Stadtparkbühne (S Alte Wöhr), Saarlandstr. 71, Karten: 47,50 im Vvk.; www.inextremo.de