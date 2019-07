Vor 300 Jahren starb Orgelbaumeister Arp Schnittger, vor 269 Jahren Johann Sebastian Bach. An beide Daten erinnert Kantor Gerhard Löffler am Sonntag, wenn er an der Schnitger-Orgel in St. Jacobi ein 90-minütiges Sonderkonzert mit Stücken aus Bachs Orgelbüchlein spielt.

Bachs Orgelbüchlein So 28.7., 20.00, Hauptkirche St. Jacobi (U Mönckebergstraße), Jakobikirchhof 22, Karten 10,-/erm. 7,-; www.jacobus.de