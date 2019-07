Quenzhané Wallis in „Beasts Of The Southern Wild“

Film-Tipp Hinter dem Deich: Beats Of The Southern Wild“

Wer die Filme von Terrence Malick mag, dem könnte auch „Beasts Of The Southern Wild“ gefallen. Regisseur Benh Zeitlin erzählt bildstark von der sechs Jahre alten Hushpuppy (Quvenzhané Wallis), die mit ihrem alkoholkranken Vater in einer Slumsiedlung hinter dem Deich in Louisiana lebt.

„Beasts Of The Southern Wild“ Sa/So 27./28.7., 20.00, B-Movie (U Feldstraße), Brigittenstraße 5, Eintritt 3,50 plus Spende; www.b-movie.de