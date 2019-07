Ein Gedicht: Das Wochenende der Wortkünstler

Der Worte sind – da gilt es Goethe und „Faust - Der Tragödie erster Teil“ gleich mal vehement zu widersprechen – noch längst nicht genug gewechselt. Insbesondere dann nicht, wenn der hanseatische Sommer wie an diesem Wochenende zum Lesen und Zuhören an frischer und warmer Luft lädt.

Das haben sich die Macher der Veranstaltungsreihen Kampf der Künste sowie MS Dockville und Artville bereits 2016 gesagt. Seitdem feiern sie alljährlich im Juli auf dem – ob der starken Sonneneinstrahlung hoffentlich noch halbwegs grünen – Hafengelände in Wilhelmsburg mit dem „Slamville“ die Kultur des Poetry-Slams. Und so öffnen sich an diesem Sonnabend dort ab 14 Uhr zum vierten Mal die Tore für die renommiertesten Literaten und Slammer des Landes. Junge und jung gebliebene Dichter und Denker sowie Singer-Songwriter tragen auf mehreren Bühnen ihre Geschichten vor.

Angekündigt sind etwa der Fritz-Honka-Überlebende Heinz Strunk („Der goldene Handschuh“) und Medien-Queen Sophie Passmann („Alte weiße Männer – Ein Schlichtungsversuch“), aber auch Slam-Poeten wie Patrick Salmen, Felix Lobrecht und der skurrile Andy Strauß, bei deren Auftritten sich Comedy, Kabarett und Absurditäten fröhlich mischen. Wer will, kann beim „Newcomer-Slam“ auf der Hamburg-Bühne Talente entdecken oder oder beim „Best Of Poetry Slam“ feinste Storys hören.

Musik spielen Das Lumpenpack, Fortuna Ehrenfeld, Julius Fischer und Laurin Buser, Letztgenannte beide auch als Slammer erfolgreich. Und wer dann immer noch nicht genug hat: Nach derlei Wortgewalt kann auf dem Gelände noch bis die Nacht getanzt werden.

Bei den „Poets on the Beach“ ging es stets etwas leiser zu. Nach 20 Jahren heißt die einst von Friederike Moldenhauer initiierte hanseatische Gratis-Lesereihe in Övelgönne jetzt „Dichter an der Elbe“ – es geht doch nichts über die doppeldeutige deutsche Sprache. Die Autoren am ersten von zwei Leseabenden dieses Sommers sind am Sonntag Julia Kaufhold, Thorsten Doerp, Wehwalt Koslovsky und ein Überraschungsgast. Hartmut Pospiech moderiert. Zuhörer können ihre Drinks genießen, dürfen die Füße in den Sand stecken, nicht jedoch die Köpfe. An „Hamburgs Riviera“ lockt schließlich auch der Blick ins Weite.

„Slamville“ Sa 27.7., ab 14.00, MS-Dockville-Gelände (S 3 + Bus 13), Alte Schleuse 23/Reiherstieg, Karten zu 29,30 im Vorverkauf

„Dichter an der Elbe“ So 28.7. + So 25.8., 18.00, Elbstrand Nähe Ahoi Strandkiosk/Strandperle (Bus 36, 112, Fähre 62), Övelgönne 57, Eintritt frei, Spenden willkommen; http://www.writersroom.de