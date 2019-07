An diesem Sonntag endet das Duckstein Festival im Magdeburger Hafen (Foto) in der HafenCity. An diesem Freitag (19.30 Uhr) spielt die Band Side by Side Pop-, Soul- und Jazz-Klassiker im neuen Gewand. Ab 18.15 Uhr zeigen Cia Rampante und Eitis Magia je zweimal, wie originelle Akrobatik und Straßenkunst aussehen.

Duckstein Festival bis 28.7., Fr ab 16.00, Sa/So ab 12.00, Magdeburger Hafen (U Überseequartier), Dar-es-Salaam-Platz/Osakaallee, Eintritt frei