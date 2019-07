Was Stanley Kubricks Werk für den Film war, war Dr. Dres (Foto) Album für den Hip-Hop: „2001“ war 1999 mit progressivem G-Funk weit seiner Zeit voraus und ein Multi-Millionenseller. An diesem Freitag spielt das Orchester No Strings Attached „2001“ ohne den Meister, aber mit DJs, Sängern und Lyrikern auf klassische Art im Stadtpark.

Live Orchestral Rendition of Dr. Dre’s „2001“ Fr 26.7., 20.00, Stadtpark (S Alte Wöhr), Saarlandstraße 71, Karten 28,80; www.stadtparkopenair.de