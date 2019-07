Filmperlen unter freiem Himmel gucken

Rike (Susanne Wolff) gerät als Alleinseglerin auf hoher See in eine schwierige Situation.

Filme mit anderen Menschen zusammen zu gucken, macht gleich noch einmal so viel Spaß, und draußen sowieso, wenn das Wetter mitspielt, und das ist zurzeit auf Rekordkurs.

In Alsterdorf kann man heute noch einmal den Film „Styx“ von Regisseur Wolfgang Fischer aus dem Jahr 2018 sehen. Eine deutsche Ärztin trifft darin auf ein havariertes Flüchtlingsschiff. Weder die alarmierten Seenothelfer noch ein in der Nähe fahrendes Containerschiff fühlen sich für die Flüchtlinge verantwortlich. Inn der Hauptrolle als Medizinerin Rike ist Susanne Wolff zu sehen. Die ehemalige Thalia-Schauspielerin dürfte in Hamburg noch ein paar Fans haben. Für ihre Rolle, die an die von Robert Redford in „All Is Lost“ erinnert, wurde sie mit beim Deutschen Filmpreis, beim Günther Rohrbach Filmpreis und beim Regiepreis Metropolis jeweils als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Empfohlen wird der Film für Zuschauer ab 14 Jahren.

Der Zugang zum Alsterdorfer Markt ist barrierefrei. Vor Ort gibt es eine Induktions-Höranlage, außerdem werden Untertitel für hörbeeinträchtigte Kinofans gezeigt. Der Eintritt ist frei. Wer sicher sein will, einen Sitzplatz zu bekommen, sollte einen eigenen Stuhl mitbringen, die vorhandenen werden für 4 Euro vermietet.

Der Verein ElbFilmKunst ist in Besitz einer aufblasbaren Leinwand und zieht mit ihr jeweils sonnabends durch Blankenese und Groß Flottbek. Traditionell bringen die Zuschauer zu den anspruchsvollen Vorführungen Picknickkörbe, Decken und Stühle mit. Am morgigen Sonnabend wird der Hirschpark zum Freilichtkino. Wenn es ausreichend dunkel ist, wird dort das romantische Drama „The Garden Of Words“ gezeigt. Der Anime-Film des japanischen Regisseurs Makoto Shinkai erzählt vom Tokioter Oberschüler Takao, der an einem regenschweren Tag die Schule schwänzt und in den Park geht. Er trifft dort die attraktive Yukari Yukino, die ebenfalls nicht zur Arbeit gegangen ist. Takao, der Schuhmacher werden möchte, skizziert Schuhe. Yukino, die im Regen Bier trinkt und Schokolade ist, redet nicht mit ihm, ist aber an den Schuhen interessiert. Als der Regen aufhört, trennen sie sich. Aber es bleibt nicht ihr letztes Treffen. Der Film gewann bei Festivals in Montreal und Stuttgart Preise für die beste Animation.

„Styx“ Fr 26.7., 21.30, Alsterdorfer Markt (U Sengelmannstraße), Eintritt frei, Spenden erwünscht; www.alsterdorf.de/aktuelles/

„The Garden Of Words“ Sa 27.7., 21.45, Hirschpark (S Blankenese), Eintritt 5,-, Pfand für Funkkopfhörer 15,-; http://elbfilmkunst.de/termin/