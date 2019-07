KLAN singt „Urlaub machen“ bei „Sommer in Altona“.

Konzert-Tipp „Sommer in Altona“: Popmanege frei am Nobistor

Die Zeltkonzert-Saison im Schanzenpark ist vorbei, jetzt geht es bis Ende August am Nobistor weiter beim „Sommer in Altona“. Zum Auftakt der Reihe im Grünen spielen am 25. Juli die Leipziger Pop-Gebrüder KLAN, weitere Highlights sind Maxim (10.8.), Milliarden (23.8.), Leslie Clio (24.8.) und Blumfeld (25.8.).

KLAN, Jeremias Do 25.7., 20.00, Sommer in Altona (S Reeperbahn), Nobistor 42, Karten zu 20,50 im Vorverkauf; www.sommerinaltona.de