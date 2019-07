Bei Hitze hilft nur Open Air mit Status Quo und Co.

Pünktlich zur anrollenden Hitzewelle bietet das „Stadtpark Open Air“ ein vielseitiges Liveprogramm: Die fünfköpfige Boogie-Rock­institution Status Quo verspricht am 25.7. (19 Uhr) ein echtes Gute­Laune-Konzert Mit Hits wie „Whatever You Want“, „In the Army Now“ und „Rockin’ All Over The World“ hat sich die britische Band bereits selbst ein musikalisches Denkmal gesetzt. Angesichts der mehr als 100 veröffentlichten Singles fällt die Songwahl am Donnerstag­abend bewusst auf diese Publikumsfavoriten. Frontmann und Leadsänger Francis Rossi, das einzige verbliebene Gründungsmitglied, hat kürzlich Verstärkung durch Rhythmusgitarristen Richie Malone bekommen – so steht das Quintett nach einem fünfjährigen Akustik­ausflug wieder unter Strom.



Westcoast-Hip-Hop trifft auf Klassik: Das britische Orchester No Strings Attached spielt am Freitag (26.7., 20 Uhr) eine Interpretation des zweiten Studio­albums „2001“ von US-Rapper und Produzent Dr. Dre. Begleitet von diversen DJs, Rappern und Sängern widmet es sich nicht nur diesem Hip-Hop-Meilenstein, sondern auch zahlreichen anderen Klassikern des Rap-­Pioniers.

Die sieben Mittelalter-Rocker von In Extremo sind echte Nachtschwärmer: „Carpe noctem“ – nutze die Nacht – inspiriert von dieser lateinischen Weisheit begeben sich die Berliner wieder auf eine „Burgentour“ quer durch Deutschland. Am Sonnabend (27.7., 19 Uhr) wird auf mittelalterlichen Burgencharme verzichtet, stattdessen mit dem Stadtpark vorlieb genommen – und „der Tag zur Nacht gemacht“.



Für ein etwas zarter besaitetes Publikum: Der britische Singer­-Songwriter James Morrison spielt am 29.7. (19. Uhr) eines von zwei exklusiven Deutschland­konzerten im Stadtpark. Der ehemalige Straßenmusiker, der schon im Alter von 13 Jahren zur Gitarre griff und Otis Redding, Van Morrison und Stevie Wonder zu seinen großen Idolen zählt, hat in diesem Jahr sein fünftes Studio­album „You’re Stronger Than You Know“ herausgebracht.

Das letzte Konzert dieses Monats ­bieten Calexico and Iron & Wine am 31.7. (19.30 Uhr). „A match made in heaven“ – so wurde die Fusion aus der Tex-Mex-Band Calexico und Baladeur Sam Beam alias Iron & Wine­ betitelt. Die Kollaboration kann beim einzigen gemeinsamen Deutschlandauftritt im Stadtpark auf ein breites Songrepertoire aus mehr als 20 Studio­alben zurückgreifen.

„Stadtpark Open Air“ Do 25.7. - Sa 7.9., Stadtparkbühne (S Alte Wöhr, U Saarlandstraße), Saarlandstraße 71; www.stadtparkopenair.de