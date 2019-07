Hamburg. Drei Künstler, je 30 Minuten, akustisch und unter freiem Himmel: So lässt es sich heute bei Temperaturen jenseits der 30 Grad entspannt in den Feierabend starten. Sängerin Lina Maly (Foto), die Indie-Popper Me & Reas und die Poptruppe Odeville präsentieren sich bei den Knust Acoustics auf dem Lattenplatz mit reduzierten Klängen.

Knust Acoustics Mi 24.7., 18.00, Lattenplatz (U Feldstraße), Neuer Kamp 30, Eintritt 5,-, unter 18 J. frei; www.knusthamburg.de