Jeff Bridges als White-Russian-Trinker und Amateur-Bowler Dude 1998 in „The Big Lebowski“

Die Gebrüder Coen zeigen ihr Können in der Krimikomödie „The Big Lebowski“. Alt-Hippie Dude (Jeff Bridges) gerät an zwei dämliche Geldeintreiber, die eine Reihe von Katastrophen auslösen, die sogar seine ziemlich lässige Lebenseinstellung gefährden. Ironische Hommage an den Film noir.

„The Big Lebowski“ Mi 24.7., 21.30, Zeise Open Air, Rathaus Altona (S Altona), Platz der Republik 1, Karten 9,-/8,-; www.zeise.de/openair