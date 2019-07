Royal Blood: Zwei machen Krach wie Vier

Hamburg. Bevor die US-Jungspunde von Greta von Fleet 2018 zu den neuen Led Zeppelin ausgerufen wurden, gebührte dieser Ehrentitel dem britischen Duo Royal Blood aus Brighton, das 2014 mit dem selbstbetitelten Debütalbum aus dem Stand die Spitze der UK-Charts erreichte. Kein geringerer als Led-Zep-Gitarrist Jimmy Page­ übergab Royal Blood ein Jahr später den BRIT Award für die beste britische Band.

Dabei klingen Bassist und Sänger Mike Kerr und Schlagzeuger Ben Thatcher nur in seltenen Momenten wie wie Retro-Kapelle, sprich wie Led Zeppelin und ihre Zeitgenossen. Das gilt besonders für das 2017 erschienene zweite Album „How Did We Get So Dark“, das mit seinem harten, aber melodiösen Rock und hymnischen Gesangsharmonien an Queens Of The Stone Age (mit QOTSA tourte Royal Blood 2018) und Blood Red Shoes erinnert – Letztere sind ein weiteres Duo in Zweierbesetzung aus Brighton.

Allerdings verzichtet Royal Blood nicht wie White Stripes, Black Keys und Blood Red Shoes auf den Bass, vielmehr spielt Mike Kerr mithilfe von Effektgeräten auf seinem Viersaiter Bass und Gitarre gleichzeitig, brutalstmöglich verzerrt und dröhnend und sorgt so für einen so innovativen wie individuellen Grundsound, der einfach nur fett und schwer klingt. Singen kann Kerr übrigens auch.

Eine außergewöhnliche Band also, unerhört und auch live fantastisch und vielfach ausgezeichnet. Derzeit sind Kerr und Thatcher auf Festivaltour, machen aber zwischendurch auch in einigen Clubs Station, so auch am 24. Juli in der Großen Freiheit 36. Wer sie dort bereits 2015 gesehen hat oder 2014 im Molotow, der weiß, dass zwei klingen können wie vier.

Noch mal zurück zu Led Zeppelin: Vor einem Monat bekam Jimmy Page den „Inspiration“-Preis bei den Kerrang! Awards. Überreicht wurde die Auszeichnung natürlich von: Royal Blood.

Royal Blood Mi 24.7., 20.00, Große Freiheit 36 (S Reeperbahn), Karten zu 40,65 im Vorverkauf; www.royalblood.com