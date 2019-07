20 Jahre alt wird der Verein Historische S-Bahn Hamburg im Juli. Deshalb stellt er die Züge 471 082 und 470 128 an diesem Sonnabend in Poppenbüttel aus. In einem Wagen sind außer Speisen und Getränken Souvenirs zu kaufen, im anderen ist eine Schau über die Fahrzeuggeschichte zu sehen. (str)

20 Jahre Verein Historische S-Bahn Sa 20.7., 12 bis 18 Uhr, S Poppenbüttel, Gleis 2, Eintritt frei, Spenden erbeten