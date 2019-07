Fleischlos glücklich beim veganen Straßenfest auf St. Pauli

Vegane Kochbücher sind Bestseller, die Fleischalternativen in den Supermarktregalen werden immer vielfältiger und in Großstädten eröffnen mehr und mehr Restaurants und Cafés, die komplett auf tierische Produkte verzichten. Das Interesse an der pflanzlichen Lebensweise wächst. Doch wie schafft man es eigentlich, vegan zu leben, also gänzlich ohne Fleisch, Fisch, Milch und Leder auszukommen? Antworten zu großen und kleinen Fragen rund um das Thema Veganismus gibt es am Sonnabend beim 6. Veganen Straßenfest auf dem Spielbudenplatz.

Von 11 bis 19 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, die vegane Lebensweise kennenzulernen. Rund 50 Info-, Verkaufs- und Essensstände laden zum informieren, schlemmen und shoppen. Das Sortiment reicht von veganen Lebensmitteln über Bücher bis zu Kleidung und Accessoires. Daneben gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm.

Um 11.15 Uhr halten Mitglieder des Kölner Vereins Ärzte gegen Tierversuche einen Vortrag zum Thema „Sackgasse Tierversuch“. Mit der häufig gestellten Frage, wie sich Kinder und Schwangere vegan ernähren können, beschäftigt sich die Autorin und Familien-Ernährungsberaterin Carmen Hercegfi in ihrem Vortrag um 12.45 Uhr. Um kritische Fragen zu veganer Ernährung geht es auch beim Berliner Ernährungsberater Niko Rittenau, der in seinem Vortrag um 15.30 Uhr wissenschaftliche Antworten liefert.

Das vegane Label Vunderland aus Hamburg präsentiert um 12 Uhr bei einer Modenschau seine tierproduktfreie Kollektion. Dass eine vegane Ernährungsweise sportlichen Erfolgen nicht im Weg steht, zeigt der Extremradfahrer Ben Urbanke, der um 14.30 Uhr von seinen Erfahrungen berichtet. Amüsant wird es um 16.45 Uhr mit den YouTubern Gordon und Aljosha, die auf ihrem Kanal „Vegan ist ungesund“, humorvoll vegane Ernährungsmythen aushebeln. Auch an die ganz kleinen Besucher ist mit einem eigenen Spielbereich, in dem Kinderschminken angeboten wird, gedacht. Für einen musikalischen Abschluss des Tages sorgt die Folk-Rock-Band Dreamwood.

Wer sich nach den vielen Eindrücken bei einem erfrischenden Getränk entspannen will, der kann direkt weiter zum „Sommerdeck“, dem Zero Waste-Biergarten auf dem Spielbudenplatz. Limos, Cocktails oder Kaffee stehen zur Auswahl – Bio und ohne Müll. Gegen Abend mit elektronischen Beats.