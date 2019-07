Bruce Springsteen und John Cougar Mellencamp sind hörbare Einflüsse von Carus Thomp­son, der inzwischen mehr Zeit in Europa als in seiner australischen Heimat verbringt – die Fans wollen es so. Im Marx stellt er am Sonnabend auch Songs seines 2017er Albums „Island“ vor.

Carus Thompson Sa 20.7., 20 Uhr, Marx in der Markthalle (U Stein­straße), Klosterwall 9-21, Karten zu 14 Euro Vorverkauf