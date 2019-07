Kunst, Kultur und Kulinarisches beim 22. Duckstein Festival

Einfach frei drehen: Am Magdeburger Hafen wird zehn Tage lang getanzt, geschlemmt und internationale Straßenkunst bestaunt.

Am heutigen Freitag schlägt das „Duckstein Festival“ wieder zwischen Osaka­allee und Dar-es-Salaam-Platz seine Zelte auf. Nach einem Umzug von der Fleetinsel in die HafenCity vor fünf Jahren ist es nun das 22. Mal, dass diese lebhafte Mischung aus Livemusik, internationaler Straßenkunst und kulinarischen Angeboten Hamburger wie Touristen in ihren Bann zieht.

Als Einstieg beweist heute Abend ab 18.30 Uhr das niederländische Duo Stenzel & Kivits, dass klassische Musik und Comedy wunderbar zusammenpassen. Das macht dieses Festival aus: Musik, Humor und gute Unterhaltung. Auf der „Designmeile“ kann außerdem Mode und handgefertigter Schmuck erworben werden.

Am Sonnabend geht es weiter im Musik­programm: Das britische Folk-Duett Stables verspricht ab 16.30 Uhr einen energiegeladenen Auftritt. Fast zeitgleich (17.15 Uhr) wird in der Santos Circus Show mit chinesischen Vasen jon­gliert. Und zum Abschluss des zweiten Festivaltages gibt es ab 19.30 Uhr feinsten Motown-Soul und „funky Sounds im Akustik-Gewand“ von nite club.

Kaum zu glauben: Freitags und sonnabends ist ein Aquarium auf vier Rädern zwischen den Festivalzelten unterwegs – ein umgebauter Fiat von 1965, randvoll mit Wasser, bunten Fischen und mittendrin Erfinder Tristan Kruithoff. „Scuba­bianchi“ nennt er sein sonderbares Gefährt. Der Hamburger Artist Jens Ohle liefert am 21.7. ab 14.40 Uhr mit seiner waghalsigen Leiterakrobatik ein „Showprogramm zum Schieflachen“. Big Daddy Wilson und seine Goosebumps Brothers wollen mit den Songs ihres neuen Albums „Deep In My Soul“ einen Tag später um 19.30 Uhr für gefühlvollen Blues und dementsprechend viel Gänsehaut sorgen.

Der letzte Festivaltag (28.7.) hält noch ein paar musikalische Highlights bereit: Die sympathische Londoner Singer­-Songwriterin Sobi spielt mit ihrer Band ab 16.30 Uhr eine Mischung aus Pop, Soul und Jazz. Im Anschluss sorgt Musiker und Entertainer Jon Fleming Olsen für den Abschluss: beispielsweise mit einer Interpretation des Glen-Campbell-Klassikers „Gentle On My Mind“.

Ein vielfältiges kulinarisches Angebot – deutsche, mediterrane und orientalische Küche – sorgt an den zehn Festivaltagen für die passend vielfältige Verpflegung. (hshp)