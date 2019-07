Zu Fuß durch die Stadtgeschichte mit Theater Stadtgeflüster

Von Pfeffersäcken und Piraten, großen Bränden und kleinen Geheimnissen – bei den szenischen Rundgängen des Theaters Stadtgeflüster erleben Besucher eine Entdeckungsreise durch 700 Jahre Hamburger Geschichte. Professionelle Schauspieler in historischen Kostümen leiten die Theater-Touren und tauchen tief ein in die Historie.

Rätselhaftes, Spannendes, Amüsantes: Bei den rund zweistündigen Spaziergängen durch die Hamburger Alt- und Neustadt erfahren nicht nur Touristen, sondern auch waschechte Hamburger Neues über das Leben ihrer Vorfahren. Geleitet wird der Rundgang „Hamburger Stadtgeflüster“ von Laternenträger und Schlupwächter „Jan Ellerbrook“. Am Ende der Tour erwartet die Teilnehmer ein Imbiss nach Hamburger Art. Und auch ein würziges Bier darf probiert werden, um dessen Rezeptur auf den Grund zu gehen. Die Theater-Tour startet vom 19. bis 21. Juli und wieder am 27. Juli. Tourstart ist jeweils um 19 Uhr an der Rückseite der Hauptkirche St. Michaelis am Portal 4.

Außer diesem szenischen Rundgang, der sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut, hat das Ensemble noch eine weitere Erlebnisführung im Angebot: das „Hamburger Neustadtgeflüster“. Zeitlich schließt sich diese Tour an ihren Vorgänger an, sie startet im Jahr 1860. Auch hier tauchen die Darsteller tief ins Ende des 19. Jahrhunderts ein. Eine von Umbrüchen geprägte Zeit, in der sich Hamburg nach dem Großen Brand neu erfindet und die Grundsteine für den Weg zur modernen Millionenmetropole legt. Auch hier treffen die Teilnehmer auf Schlupwächter „Jan Ellerbrook“, der bei der Tour durch die Hamburger Neustadt über arme Dichter, überforderte Mediziner und schwerreiche Kaufleute zu berichten weiß.

Besucher können sich zudem auf die Gelegenheit freuen, mit der trinkfesten Hamburger Schutzpatronin „Hammonia“ zu plaudern. Zur Stärkung gibt es ein kühles Bier, natürlich ein in Hamburg gebrautes, Schmalzbrot und eine scharfe Überraschung. Das „Hamburger Neustadtgeflüster“ findet am 2., 4., und 9. sowie am 11. August statt. Treffpunkt ist jeweils um 19 Uhr im Innenhof des Hamburger Rathauses. (joa)