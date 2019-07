Die Rindermarkthalle auf St. Pauli wird zum Laufsteg

A+ bedeutet: Supernote, mehr geht nicht. Und genau das ist auch das Motto der Modenschauen, die das Department Design der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) seit nunmehr zehn Jahren veranstaltet, um ihre Besten aus dem Bachelor- und Masterstudiengang Modedesign auszustellen. Zur Geburtstags-Ausgabe laden die Veranstalter an diesem Sonntag an einen besonderen Ort: Um 17 Uhr und um 20 Uhr verwandelt sich das Parkdeck der denkmalgeschützten Rindermarkthalle auf St. Pauli in den größten Laufsteg der Stadt.

„Wir rechnen mit insgesamt rund 1500 Besuchern“, sagt Marika Hellmund, Studentin aus dem fünften Semester. Dass Kommilitonen für die Absolventen die Veranstaltung in die Hand nehmen, hat Tradition an der „Armgardstraße“, wie die Schule in Hohenfelde salopp genannt wird. Studentin Viola Volk ergänzt: „Unser Thema lautet Alltag des Konsums. Wir wollten die Markthalle einbeziehen, aber auch auf die Produktionsbedingungen in der Mode hinweisen. Die Entstehungsprozesse transparent machen, ein Bewusstsein für die Wertigkeit der Produkte schaffen, nach dem Sinn der Mode fragen.“ Auf die entsprechende Live-Performance mit Musik darf man also gespannt sein. Überhaupt findet die gesamte Show unter nachhaltigen Gesichtspunkten statt. Authentizität ist das zeitgemäße Stichwort!

Zum ersten Mal wird die beste Abschlusskollektion der Masterklasse von einer professionellen Jury ausgewählt und mit dem A+-Award aufgezeichnet; der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert und ist vom Levantehaus gestiftet. Dieser soll als Startkapital den oder die Preisträger unterstützen.

Besucher, die ein Ticket für eine der Shows kaufen, können sich von 16 Uhr bis 23 Uhr auf dem Deck der Rindermarkthalle aufhalten, im Loungebereich bei kalten Getränken entspannen oder shoppen; es gibt unter anderem zwei exklusive Parfums, die vom Design Department entwickelt wurden, illustrierte Postkarten und das HAW-Magazin. In einer Ausstellung in der Galerie präsentieren ehemalige Armgartstraßen-Studierende ihre Labels. Auch sind aktuelle Arbeiten von Textildesign-Studenten zu bewundern.