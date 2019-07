Aktions-Tipp Kunsthandwerk und jede Menge Specials am Elbdeich

Handgeschmiedete Messer, außergewöhnlicher Schmuck oder bunte Keramik – fast 30 Kunsthandwerker öffnen an diesem Wochenende ihre Werkstätten auf dem Brandtschen Hof am Moorburger Elbdeich. Es gibt Kirschen, Aktionen und am Sonntag Jon Olsen Flemming live. (JOA)

„Kunst & Kirschen“ Sa/So 13./14.7., jeweils 11 bis 18 Uhr, Hof Manfred Brandt (Bus 157), Moorburger Elbdeich 263, Eintritt frei