Gemütlich bei einem Glas Wein Live-Musik lauschen, das geht heute Abend in Jacques’ Wein-Depot in Osdorf. Der für seine Bob-Dylan-Cover bekannte Sänger Duncan Townsend und Volkan Baydar, Frontmann des Pop-Duos Orange Blue, treten an diesem Abend gemeinsam auf.

Duncan Townsend & Volkan Baydar Fr 12.6., 20 Uhr, Jacques’ in Osdorf (Bus 22), Osdorfer Land­straße 239, Eintritt 15 Euro