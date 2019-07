Das Cole Chandler Quartet (Foto) widmet sich gern dem Great American Songbook. Wenn die vier Musiker am heutigen Mittwoch im Cotton Club alte Hits wie „I Love Paris“, „A Foggy Day“ oder „They Can’t Take That Away“ neu interpretieren, gesellt sich mit Schlagzeuger Dave Bowler ein Special Guest hinzu. Hingehen, mitswingen!

Cole Chandler Quartet Mi 10.7., 20 Uhr, Cotton Club (Bus 3), Alter Steinweg 10, Eintritt 9 Euro an der Abendkasse