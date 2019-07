HANDOUT - 03.05.2019, ---: Alexander Scheer als Gerhard Gundermann in einer Szene des Films "Gundermann"

Am heutigen Mittwoch beginnen die „Filmnächte am Millerntor“ im St. Pauli-Stadion. Den Auftakt macht der Film „Gundermann“ mit Alexander Scheer (Foto) in der Hauptrolle. Eine mitreißende Geschichte über das widersprüchliche Leben des Baggerfahrers, Stasi-Spitzels und Musikers Gerhard Gundermann.



„Filmnächte am Millerntor “ Mi 10.7. bis Di 23.7., ab 21 Uhr, Millerntor­stadion, Südtribüne (U St. Pauli), Harald-Stender-Platz 1, Eintr. 9, ermäßigt 6 Euro