God Is An Astronaut

Konzert-Tipp Spacetrip auf dem Kiez mit God Is An Astronaut

Das ist das passende Konzert zum 50. Jubiläum der Mondlandung: Die irische Band God Is An Astronaut aus Glen Of The Downs hebt an diesem Montag im Hamburger Gruenspan ab in die fremdartigen Universen von instrumentalem Post-Rock und Progressive Metal. Ein epischer Spacetrip, mitten auf dem Kiez.

God Is An Astronaut Mo 8.7., 20 Uhr, Gruenspan (S Reeperbahn), Große Freiheit 58, Karten 30 Euro