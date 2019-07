Deutschlands einziger aktiver Hochseefrachtsegler „Avontuur“, bringt fair gehandelte Waren aus Mittelamerika nach Hamburg. Am Sonnabend können Interessierte der traditionellen Entladung per Hand von Rum, Kakao- und Kaffeebohnen am Bremer Kai im Hafenmuseum beiwohnen.

Löschung der „Avontuur“ Sa 6.7., 10 bis 18 Uhr, Hafenmuseum Hamburg (Bus 256), Australiastraße, Eintritt: 6,50, ermäßigt 4 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zahlen keinen Eintritt