„Tekkno am Teich“ mit David Keno und Raumakustik in Harburg

Die Vielzahl an Ufern in der Stadt stellt auch die Electroszene seit Jahren unter Strom. Open-Air-Partys am Neuhöfer Strand und auf dem Dockville-Areal in Wilhelmsburg, im Elbpark Entenwerder in Rothenburgsort oder im BallinPark auf der Veddel erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Und auch der Stadtpark Harburg ist seit 2011 mit dabei. Aufgemerkt: Harburg, nicht Winterhude. Am 6. Juli ist die neu überdachte Freilichtbühne am Westufer des Außenmühlenteichs Schau- und Tanzplatz für das nächste „Tekkno am Teich“-Open-Air im Grünen. Mit dabei sind DJ David Keno (Foto: MFM Booking) aus Berlin und das Duo Raumakustik aus Dresden. Da der Harburger Stadtpark auf 1500 Feiernde begrenzt ist, gibt es Tickets nur im Vorverkauf.

„Tekkno am Teich“ Sa 6.7., 14 bis 22 Uhr, Freilichtbühne am Außenmühlenteich (Bus 145, 245), Marmstorfer Weg, Karten 10 Euro im Vorverkauf