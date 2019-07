Hier lohnt sich nicht nur das Suppe-Löffeln

Außer Suppen gibt es im Ume no Hana Knuspriges vom Schwein und Sommerrollen mit Garnelen. Sebastian Becht / FUNKE Foto Services

Das Leben zwischen St. Pauli und Schanzenviertel ist ein geselliges. Davon zeugt nicht zuletzt das rege Treiben an der Ecke Wohlwillstraße/Neuer Pferdemarkt. Unweit dieser beliebten Kreuzung liegt das Ume no Hana. Pflaumenblüte bedeutet dieser klangvolle japanische Ausdruck auf Deutsch.

Und der Name ist bereits eine feine Anspielung: An diesem Ort geht es hübsch und geschmackvoll zu. Drinnen empfängt die Gäste ein bunt-sinnliches Retro-Crossover aus asiatischen Filmplakaten, alten Fotos und Wandmalereien. Die Tische stehen eng beieinander. Die Atmosphäre bewegt sich irgendwo zwischen Kantine, Straßenküche, Cocktailbar und hipper Bude. Draußen bildet die große Terrasse Ecke Thaden- und Bleicherstraße einen entspannten Treffpunkt für die Nachbarschaft sowie Besucher aus anderen Vierteln. Denn ein wenig Wegstrecke zurückzulegen, das lohnt sich für dieses Lokal allemal.

Außer Klassikern wie Mangosalat gibt es diverse vegane Sommerrollen

Die Betreiber Thuy und Khanh, ein junges Paar mit vietnamesischen Wurzeln, setzen auf gleich zwei gastronomische Trends: Ramen und Pho, also auf gehaltvolle Suppen aus Japan und Vietnam. Doch bevor wir uns diesen Spezialitäten widmen, gönnen wir uns einige Vorspeisen, die ebenfalls aus beiden Länderküchen stammen.

Außer Klassikern wie Mangosalat mit Erdnüssen und Koriander (5,90 Euro) sind bei den „Vietnamese Starters“ diverse Sommerrollen von der veganen Variante mit Tofu bis hin zur Füllung mit Huhn und Rind im Angebot. Die Entscheidung fällt auf die „Original Rolls“ (4,90 Euro für zwei Stück) mit Salat, Kräutern, Mango, vietnamesischen Wurststreifen, Ei, Reisnudeln und Garnelen an herzhafter Soße. Ein luftig-leckerer Auftakt. Von der japanischen Seite kommen Edamame auf den Tisch, knackige wie gut gesalzene Sojabohnen (3,90 Euro), zudem facettenreich gewürzte Teigtaschen mit Huhn und Gemüse, Gyoza Chicken genannt (4,90). Den Durst, den derart pikante Snacks auslösen, löschen selbst gemachte Limonaden, sie sind eher fruchtig als süß, zubereitet mit Apfel, Ingwer und Gurke, Orange oder Ananas – einfach köstlich (4,50 Euro).

Kaum können wir diese ersten kulinarischen Erlebnisse angemessen würdigen, bringt die freundliche Bedienung die Hauptgerichte. Die dicke, 15 Stunden lang gekochte Ramen-Suppe ist an geschmacklicher Intensität kaum zu überbieten. Die Classic Shoyu Ramen etwa basiert auf Hühnerbrühe, ist mit Sesampaste, Sojasoße und hausgemachtem Chiliöl versehen sowie deftig bestückt mit Nudeln, Bambussprossen, halbem Ei, rotem Ingwer, Frühlingszwiebeln sowie Scheiben des typischen Schweineschmorbratens. Die Pho-Suppe wiederum – in der Variante mit Reisbandnudeln, Rindfleisch, Zwiebeln, Koriander und Thai-Basilikum (8,90 Euro) – ist die leichtere Alternative unter den Schüsselgerichten im Ume no Hana. Der Sud besitzt eine säuerliche Note, die der Pho eine angenehm aromatische Frische verleiht.

An den Nachbartischen sehen wir weitere schmackhaft aussehende Speisen: Bowls und Currys, geschmorten Tofu und gegrillten Lachs. Zudem locken auf der Karte noch Desserts wie Grüntee-Matcha-Eis mit Himbeersoße oder Avocado-Coconut-Cream (je 4,90 Euro). Doch wir sind erst einmal rundum glücklich und werden gewiss bald wiederkommen ins Suppenparadies der Pflaumenblüte.

Ume no Hana Thadenstraße 15 (U Feldstraße), montags bis sonntags 12 bis 22.30 Uhr, T. 43 09 29 79; www.umenohana-hamburg.de