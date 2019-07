Foto: 1996-98 AccuSoft Inc., All rights reserved / Sony Music/William Claxton

Konzert-Tipp His Bobness Bob Dylan und Band in der Barclaycard Arena

Hamburg. „The Times They Are A-Changin’“, aber Bob Dylan ist immer Bob Dylan geblieben. Sprich unberechenbar, einzigartig, die lebende Verkörperung des Great American Song Book, des Folk und Folk-Rock. Und seine „Never Ending Tour“ geht immer weiter, so auch an diesem Freitag in der Hamburger Barclaycard Arena.

Bob Dylan Fr 5.7., 20 Uhr, Barclaycard Arena (S Stellingen + Bus 380), Sylvesterallee 10, Karten ab 64,50 Euro