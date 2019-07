Konzert-Tipp Oper bis Pop mit dem Polizeiorchester in Planten un Blomen

Das Polizeiorchester Hamburg (Foto) spielt nicht nur alljährlich vor dem Neujahrsempfang des Bürgermeisters auf dem Rathausmarkt, sondern auch, wenn es wärmer ist. Und so verspricht das Konzert der Kapelle am Mittwoch in Planten un Blomen musikalische Sommerfrische: Oper bis Pop.

Polizeiorchester Hamburg Mi 3.7., 15 Uhr, Musikpavillon Planten un Blomen (U Messehallen, S Dammtor), Jungiusstraße, Eintritt frei