Konzert-Tipp The Mighty Mighty Bosstones starten Tournee in Hamburg

Sie gelten als Begründer des Skacore, einer härteren Gangart des Ska-Punks: The Mighty Mighty Bosstones aus Boston. Die Band gründet sich Anfang der 80er, als sieben Teenager zusammenfinden, um ihren Gitarrensound auf Höchststufe zu trimmen. Mit seiner kräftigen Stimme sorgt Sänger Dicky Barrett, der die Gruppe bis heute anführt, für den nötigen Lautstärkepegel. Der Bandname ist als Hommage an ihre Heimatstadt an der US-Ostküste zu verstehen.

Prägend für den Bandsound ist die zweite Welle des Ska, der sogenannte 2-Tone, der in England Ende der 1970er-Jahre aufkam. Mit Ben Carr hat die Band seit ihrer Gründung einen eigenen Tänzer in ihren Reihen, was vor allem bei den Live-Auftritten der Partycombo für Stimmung sorgt. Mit „Devil’s Night Out“ erscheint 1989 das erste Album des Gründungs-Septetts, das bis heute als Meilenstein im härteren Ska-Segment gilt.

Ihren größten Erfolg beschert den Mighty Mighty Bosstones der Song „The Impression That I Get“ vom 1997 erschienenen Album „Let’s Face It“, das in Amerika mit Platin ausgezeichnet wird. Ihre Live-Qualitäten schärfen die Musiker bei zahlreichen Shows – 300 Auftritte pro Jahr sind es in Hochphasen. Doch nach Jahren des ununterbrochenen Tourens und regelmäßiger Studioaufnahmen brauchen die Bandmitglieder 2003 eine Pause und verkünden das vorläufige Ende der Band. Sänger Dicky Barrett arbeitet seither als Ansager für die Late-Night-Talkshow „Jimmy Kimmel Live!“. 2007 verkündet Barrett das Comeback der Bosstones. Im Dezember desselben Jahre erscheint die Song-Zusammenstellung „Medium Rare“.

Zwei Studioalben folgen 2009 und 2011 bevor nach einer Durststrecke von sieben Jahren mit „While We’re At It“ 2018 die musikalische Trilogie komplettiert wird. Mit ihrem aktuellen Album, das zehnte in der Bandhistorie, kommen die Mighty Mighty Bosstones in diesem Sommer für vier Shows nach Deutschland. Ihren schrillen Jackets sind sie ebenso treu geblieben wie den pointierten Bläsereinsätzen und den rhythmischen Reggae-Klängen. Nach wie vor unverkennbar: die Stimme von Dicky Barret. Den Auftakt der Deutschland-Konzerte bestreitet die Band am heutigen Dienstag in der Großen Freiheit 36. Wetten, dass dort das Kondenswasser von der Decke tropft?