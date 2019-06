Kino-Tipp „European Outdoor Film Tour“ am Millerntor

Nur zwei Tage bevor in München die größte europäische Outdoor-Messe, OutDoor by Ispo, ihre Toren öffnet, kann man dem Trend noch auf der großen Leinwand folgen. Die European Outdoor Film Tour gastiert heute im Rahmen des St. Pauli Sommerkinos im Millerntor-Stadion und hat acht Kurzfilme zwischen acht und 20 Minuten im Gepäck.

Im französischen Chamonix sind die Abfahrten für Victor de le Rue und Pierre Horticq gerade steil genug. „Frozen Mind“ zeigt, wie sie sich auf Skiern oder dem Snowboard dort trotz Windgeschwindigkeiten um die 60 Stundenkilometern herabstürzen.

Der US-amerikanische Film „North Of Nightfall“ erzählt von fünf Wagemutigen, die sich auf dem kanadischen Axel-Heiberg-Island auf Mountainbikes von Gletschern herab durch Geröllfelder kämpfen. Ein echter Exot im Programm ist der spanische Beitrag „Viacruxis“, der als Stop-Motion-Film von zwei Alpinisten berichtet, die am Berg mit allerlei Katastrophen konfrontiert werden.

Tom Belz hat im Alter von acht Jahren sein linkes Bein verloren. Davon lässt er sich aber nicht aufhalten, er will auf den Kilimandscharo. Mit einem Bein und zwei Krücken ist er unterwegs, die afrikanischen Bergführer nennen ihn „Mbuzi Dume“, was auf Swahili „schnelle Ziege“ bedeutet. So heißt auch der Film über ihn.

Mit zwei Beinen, aber ebenfalls von der Klettersucht befallen, ist der Sportkletterer Adam Ondra. In „The A.O.“ zeigt der Tscheche, was er draufhat und wie er sich scheinbar der Schwerkraft widersetzt. Ums Paragliden geht es im deutschen Beitrag „8000+“. Der Franzose will den Broad Peak im zentralasiatischen Karakorum-Gebirge erklimmen und dann mit dem Paraglider zurück ins Tal schweben. Im Erfolgsfall wäre das ein neuer Höhenrekord.

Der lettische Film „A To B Rollerski“ begleitet Raimonds Dombrovskis und seinen Hund Bucis. Zusammen wollen sie auf Rollskiern - und Pfoten - die Stracke vom hohen Norden Kanadas bis zur mexikanischen Grenze bewältigen. Das sind schlappe 6700 Kilometer, die oft über holprige Schotterpisten führen.

Jacques Houot steht im Zentrum des US-Films „The Frenchy“. Der gebürtige Franzose, der heute in den Vereinigten Staaten lebt, ist ein Überlebenskünstler. 23 Mal sei er Freund Hein schon von der Schippe gesprungen, hat er gezählt. Bis heute fährt der 82-Jährige Ski und Mountainbike.

„European Outdoor Film Tour“ Fr 28.6., 21.45, Millerntor-Stadion (U Feldstraße), Harald-Stender-Platz 1, Karten 11,50; de.eoft.eu