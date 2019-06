The Sugar Hill Gang – 40 Jahre Hip-Hop im Mojo Club

he Sugarhill Gang wurde 1979 in Englewood, New Jersey gegründet.

„Hip, hop, the hippie, the hippie, to the hip-hip hop, you don’t stop the rock“: So begann vor 40 Jahren mit „Rapper’s Delight“ von der Sugarhill Gang der Aufstieg von Hip-Hop. Das war kein Test, und mit „The Message“ von The Furious Five ging es 1982 weiter. Am 27. Juni rappt die Gang mit Melle Mel & Scorpio von den Furious Five im Mojo Club. „A skiddleebebop“!

The Sugar Hill Gang & The Furious Five Do 27.6., 21.00, Mojo Club (U St. Pauli), Reeperbahn 1, Karten zu 23,10 im Vorverkauf; www.mojo.de