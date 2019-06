Theater. Im Nachtasyl suchen Paul Schröder und Thomas Niehaus an diesem Mittwoch beim Angeln nach dem Sinn des Lebens, nach dem Schimmer in jedem Gewässer. Die beiden Thalia-Schauspieler sind bekannt für ihr eindrucksvolles Zusammenwirken in Zweipersonenstücken.

„Wenn die Rolle singt oder der vollkommene Angler“ Mi 26.6., 20.00, Nachtasyl (S Jungfernstieg), Alstertor, Restkarten ab 10,-