Oberbillwerder, das einmal Hamburgs 105. Stadtteil werden soll, ist umstritten, das zeigen auch diese Buttons. In der Zentralbibliothek der Bücherhallen eröffnet heute eine interaktive Ausstellung, die das Quartier positiv vorstellen will, in dem einmal 15.000 Menschen leben sollen.

Ausstellung Oberbillwerder 24.6. bis 6.7., Mo-Sa 10.00-19.00, Zentralbibliothek (U/S Hbf.), Hühnerposten 1, Eintritt frei