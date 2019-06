1984 war das große Jahr für Nik Kershaw: Mit den Songs „Wouldn’t It Be Good“, „I Won’t Let The Sun Go Down On Me“ und „The Riddle“ räumte der britische Songschreiber und Komponist mächtig ab. Zur 35. Jahresfeier seiner Hits kommt Kershaw an diesem Sonnabend nach Hamburg in die – bestuhlte – Markthalle.

Nik Kershaw Sa 22.6., 20 Uhr, Markthalle (U Steinstraße), Klosterwall 11, Karten ab 44 Euro