Gut ein Drittel der 12.000 Besucher in der Barclaycard Arena kam im Oktober in Tracht zum Konzert von Volks-Rock-’n’-Roller Andreas Gabalier. Und am 22. Juni werden es ein paar mehr sein, die in Dirndl und Lederhose bei „I sing a Liad für di“ und „Bergbauernbuam“ einsteigen – es geht ins Volksparkstadion.

Andreas Gabalier Sa 22.6., 20.00, Volksparkstadion (S Stellingen + Shuttle-Bus), Sylvesterallee 7, Karten 49,90 bis 99,90