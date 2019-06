Foto: Corbis via Getty Images

Literatur-Tipp Goethes Epos in zwölf Gesängen in Ottensen

Hamburg. Johann Wolfgang von Goethes „Reineke Fuchs“ ist mehr als nur eine simple Tierfabel. Das Epos in zwölf Gesängen schrieb der Autor 1793 als bissige Politparodie in – so viel Zeit muss sein – geschliffenen Hexametern. Harald Meyer liest und zeigt die Illustrationen von Wilhelm von Kaulbach, Hajo Simmering spielt dazu Klavier.

„Reineke Fuchs“ Di 18.6., 20.00, Alte Druckerei Ottensen (S Altona), Bahrenfelder Str. 73d, Eintritt frei