Vorpremiere: Stephen Kings „Carrie“ als Musical

Wenn ein recht junges, modernes Theater 100 Liter (Bühnen-)Blut bestellt, klingt das dramatisch. Ist es auch – zumindest bei „Carrie“. Mit jenem Roman begründete Stephen King 1974 seinen Weltruhm als „King of Horror“. Der US-amerikanische Schriftsteller – mehr als 400 Millionen verkaufte Bücher in mehr als 50 Sprachen – ließ seinem Romanerstling Werke wie „Shining, „The Green Mile“ oder „Doctor Sleep“ folgen, sie wurden später als Filme auch Kinoerfolge.

Das Hamburger Theater First Stage indes betritt mit seiner „Carrie“-Adaption Neuland. Stephen King als Musiktheater – das gab es auch in der vor drei Jahren eröffneten 279-Plätze-Bühne in Altona-Altstadt noch nicht, geschweige denn in der Musical-Hauptstadt Hamburg. Im Vorjahr hatte das First Stage erstmals in der Hansestadt „Fame – der Weg zum Ruhm“ als Musical gezeigt. Das Stück, basierend auf dem mit zwei Oscars ausgezeichneten US-Tanzfilm von 1980, brauchte mit einem jungen Ensemble und einer kleinen, aber feinen Liveband den Vergleich mit großen Musical-Häusern ­alles andere als zu scheuen.

Es war eine Arbeit von Felix Löwy (Regie), Phil Kempster (Choreografie) und Dennis Schulze (Produktion). Die damals Verantwortlichen haben mit 22 der diesjährigen frischen Absolventen der angegliederten Stage School, Deutschlands größter privater Bühnenfachschule, nun für „Carrie“ ein noch aufwendigeres Projekt auf die Beine und die Bühne gestellt.

Spott-Opfer Carrie flüchtet sich in Rachefantasien – bis diese wahr werden



Das fängt schon bei einer der Protagonistinnen an: Maya Hakvoort spielt und singt als Gast die Rolle der Mutter Margaret White­. Die Niederländerin ist in Österreich einer der Musicalstars („Next to Normal“, „Heidi“, „Belle Poitrine“) schlechthin. Im Stück macht sie ihrer Tochter Carrie (Lorena Dehmelt) das Leben zur Hölle. Die 16-Jährige ist das perfekte Opfer für ihre Mitschüler, wird zur Zielscheibe von Hohn und Spott und flüchtet sich in Rachefantasien – bis sie eines Tages merkt, dass ihre Fantasien wahr werden. Ein Stoff, der unter die Haut gehen soll. „Es wird die Leute vor Spannung in die Sitze drücken“, sagt Theaterdirektor und Stage-School-Chef Thomas Gehle.

Drama, ein psychologischer Thriller, mitreißende Choreografie und intime Momente, all das soll den Reiz von „Carrie“ ausmachen. Auch technisch werden keine Mühen gescheut, der Vorlage gerecht zu werden. Und die im Vorjahr in die Kulisse integrierte famose Liveband wird noch um einen fünften Musiker ergänzt.

Passenderweise hat „Fame“-Komponist Michael Gore auch die Musik zu „Carrie“ geschrieben. Stilistisch bewegt sie sich meist zwischen Pop und Rock, nur die Songs der Mutter hat Gore etwas lyrischer angelegt. Sowohl die Liedtexte als auch das Stück wurden komplett ins Deutsche übersetzt. Eine solche Fassung ist für Musicalstar Maya Hakvoort längst Usus, auch die 22 Nachwuchskünstler, die seit Mai ihr Zertifikat als Bühnendarsteller für Tanz, Gesang und Schauspiel in der Tasche haben, sind dank zahlreicher Auftritte während ihrer Ausbildung im First Stage alles andere als Bühnen-Novizen.

Horror vor „Carrie“ sollten daher sie nicht haben. Allenfalls Lampenfieber vor der Premiere am 17. Juni. Vorpremieren sind bereits am 15. und 16. Juni zu sehen.

