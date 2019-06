Konzert-Tipp Miu trifft Sarajane bei Lola in Bergedorf

Die Fan-Finanzierung für Mius kommendes Doppelalbum (!) steht, die Aufnahmen laufen – da muss die Hamburger Soulsängerin auch mal wieder raus auf die Bühne, am besten mit guten Freunden. Am 14. Juni spielt Miu zusammen mit Sarajane, Magnus Landsberg und Fidi in der Bergedorfer Lola.

Miu, Sarajane, Magnus Landsberg, Fidi Fr 14.6., 20.00, Lola (S Bergedorf), Lohbrügger Landstraße 8, Karten zu 14,80 im Vorverkauf; www.miu-music.org