Straßenkunst: Kultur macht Altona richtig bunt

In Altona regiert wieder mal die (Straßen-)Kunst. Wer das in den vergangenen 14 Tagen noch nicht mitbekommen haben sollte, wird es spätestens an diesem Wochenende merken. Grund ist die Altonale – jedoch nicht allein. Hamburgs inzwischen größtes Kultur- und Stadtteilfest, bei seiner 21. Ausgabe bereits seit zwei Wochen mit dem Festivalzentrum auf dem grünen Platz der Republik präsent, erreicht mit dem Straßenfest rund um den Bahnhof am Sonnabend und Sonntag seinen Höhepunkt.

Schon am heutigen Freitag aber geht es mit Stamp farbenfroh und artistisch los – damit ist wieder zusammengewachsen, was zusammengehört. Denn Stamp – das steht für „Street Arts Melting Pot“ – war als internationales Fest der Straßenkünste 2010 aus der Altonale hervorgegangen, bewegte sich danach einige Jahre lang auf (finanziell) etwas wackeligen eigenen Beinen, ehe es den Weg zurück ins Programm fand.

Auf sieben Bühnen auf der Großen Bergstraße und dem Platz der Republik tummeln sich Hunderte Artisten aus gut 15 Nationen. Sie repräsentieren Theater im öffentlichen Raum, Paradenkunst, Urban Art und Musik. Mehr denn je wollen die Künstler ihre Performances mit den Räumen und Menschen verbinden, die sie umgeben. Finnland und Slowenien sind die diesjährigen Stamp-Partnerländer. Das Paar Kate & Pasi etwa jongliert buchstäblich mit Beziehungselementen – zu sehen Freitag (18 Uhr), Sonnabend (15 und 18 Uhr) sowie Sonntag (13 und 16 Uhr) auf dem Platz der Republik. Dank einer Kooperation mit dem Ana Monro Theatre wirken mehrere Ensembles aus Slowenien mit. Dazu gehört die Gruppe Priden Mozic mit „R.I.PS.“ (Rest in Peace), einer eigentümlichen Mischung aus Straßentheater und Installation, die erstmals am Freitag (19.15 Uhr) zu sehen ist. Hip-Hop als Tanz steht dann bei „The Smash Up“ am Sonnabend und Sonntag auf dem Plan.

Fall es am Sonnabend doch regnen sollte – beim „Stop Klock Poetry Slam“ (20.30 Uhr) in der Christianskirche am Klopstockplatz treten Wortkünstler zum zwölften Mal an, um im Wettstreit von je fünf Minuten mit Texten aufzuheitern. Tagsüber (ab jew. 12 Uhr) können Besucher bei „altonale visionAir“ auf der Christianswiese am Rathaus Altona in der „Kunststoffschmiede“ aus ihrem mitgebrachten Plastikmüll neue brauchbare Produkte kreieren – äußerst innovativ. Musik-Bingo mit DJ Rita gibt es dort am Sonntag (14 Uhr) auch, ebenso an beiden Tagen zahlreiche Konzerte auf gut einem Dutzend Bühnen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Wer es etwas ungewöhnlicher mag: Am Sonnabend (19.45 Uhr) treffen sich auf der Jazzbühne (Spitzenplatz) die Bands Uebertribe und Diazpora zum Hamburger Funk-Gipfel.

Stamp Fr 14.6., ab 18.00, Sa 15.6., ab 15.00 Altonale 21 Sa 15.6., ab 11.00, So 16.6., ab 10.00, diverse Orte in Altona, Zentrum Platz der Republik (S Altona), Eintritt frei; www.altonale.de